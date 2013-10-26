Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Косово
Канада
Белоруссия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 29
Манджукич 51
Гетце 54
3:2
Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 4
Бен-Хатира 58
Бундеслига, 10 тур
Бундеслига,
10 тур
Германия
26 окт. 2013, 16:30 МСК
26.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
24
0
Мюллер
Томас Мюллер
64
0
Роббен
Арьен Роббен
26
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Контенто
Диего Контенто
0
Гетце
Марио Гетце
54'
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Манджукич
Марио Манджукич
29', 51'
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
86
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
78
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Шульц
Нико Шульц
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
58'
58'
77
0
Рамос
Адриан Рамос
4'
4'
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Аллагуи
Сами Аллагуи