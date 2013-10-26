Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 29
Манджукич 51
Гетце 54
3:2
Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 4
Бен-Хатира 58
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
26 окт. 2013, 16:30 МСК
26.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
24
0
Мюллер
Томас Мюллер
64
0
Роббен
Арьен Роббен
26
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Контенто
Диего Контенто
0
Гетце
Марио Гетце
54'
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Манджукич
Марио Манджукич
29', 51'
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
86
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
78
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Шульц
Нико Шульц
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
58'
58'
77
0
Рамос
Адриан Рамос
4'
4'
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Аллагуи
Сами Аллагуи