Генгам - Лилль: 10 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Генгам
Генгам
0:2

Генгам - Лилль: 10 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Леау 47
Реми 90
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
10 февр. 2019, 19:00 МСК
10.02.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Генгам
мин
16
Каяр
Марк-Орель Каяр
90
29
Кербра
Кристоф Кербра
90
20
Эбоа-Эбоа
Феликс Эбоа-Эбоа
90
5
Ребошу
Педру Ребошу
90
25
Траоре
Шейк Траоре
90
21
Ндонг
Дидье Ндонг
90
24
Коко
Маркус Коко
90
7
Бляс
Людовик Бляс
90
6
Фири
Лебоганг Фири
90
9
Менди
Александре Менди
90
11
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
15
Сорбон
Жереми Сорбон
-
13
Ларссон
Йохан Ларссон
-
8
До
Люка До
-
10
Бенезе
Николя Бенезе
-
23
Роделен
Ронни Роделен
-
26
Ру
Нолан Ру
-
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Коне
Юссуф Коне
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
8
Шека
Шека
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
7
Леау
Рафаэль Леау
47'
47'
90
Запасные
1
Якубек
Адам Якубек
-
26
Пье
Жереми Пье
-
22
Дабила
Куадио Ив Дабила
-
20
Майя
Тиаго Майя
-
9
Реми
Лоик Реми
90'
-
10
Фонте
Руи Фонте
-
11
Араухо
Луис Араухо
-

События

Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:2
Лоик Реми
Желтая карточка
Александре Менди
79'
47'
ГОЛ! 0:1
Рафаэль Леау
Желтая карточка
Дидье Ндонг
33'
31'
Желтая карточка
Габриэль

Прошлые матчи

10.02.2019 10 февр. 2019 вс 19:00
Генгам
0 : 2
Лилль
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 19:00
Генгам
0
Лилль
2
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 16:00
Лилль
3 : 0
Генгам
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 16:00
Лилль
3
Генгам
0
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
Лилль
2 : 2
Генгам
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
Лилль
2
Генгам
2
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 21:00
Генгам
1 : 0
Лилль
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 21:00
Генгам
1
Лилль
0
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
Лилль
3 : 0
Генгам
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
Лилль
3
Генгам
0
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
Генгам
1 : 0
Лилль
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
Генгам
1
Лилль
0
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Лилль
0 : 0
Генгам
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Лилль
0
Генгам
0
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Генгам
1 : 1
Лилль
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Генгам
1
Лилль
1
08.03.2015 08 марта 2015 вс 19:00
Генгам
0 : 1
Лилль
08.03.2015 08 марта 2015 вс 19:00
Генгам
0
Лилль
1
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 21:00
Лилль
1 : 2
Генгам
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 21:00
Лилль
1
Генгам
2
30.03.2014 30 марта 2014 вс 18:00
Лилль
1 : 0
Генгам
30.03.2014 30 марта 2014 вс 18:00
Лилль
1
Генгам
0
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 22:00
Генгам
0 : 0
Лилль
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 22:00
Генгам
0
Лилль
0

Новости

Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
24 декабря 2020, 18:44
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
1
#Ланс
18 октября 2020, 20:42
1
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
2
#Бенжамен Павар
31 августа 2020, 16:06
2
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Моуринью подставил «Лилль», когда забрал с собой двух тренеров
#Жозе Моуринью
22 ноября 2019, 14:40
# Новости матча
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
«Милан» проиграл 0:3 «Лиллю». Так прервалась 24-матчевая серия без поражений
06 ноября 2020, 01:13
«Эвертон», «Лейпциг», «Милан», «Реал Сосьедад» и «Лилль» возглавляют таблицы топ-5 лиг
19 октября 2020, 10:11
«Арсенал» купил защитника «Лилля» Габриэля за 26 миллионов
01 сентября 2020, 18:29
«Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена за 50 миллионов
31 июля 2020, 18:03
«Монако» был 2-м, а «Лилль» - 17-м. Через год они поменялись местами
25 мая 2019, 17:56