Фрайбург - Боруссия: 21 августа 2021 смотреть онлайн

Фрайбург
Фрайбург
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Фрайбург - Боруссия: 21 августа 2021 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 2 тур

Бундеслига,

2 тур

Германия
21 авг. 2021, -:- МСК
21.08.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Фрайбург
2 : 1
Боруссия
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Фрайбург
2
Боруссия
1
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Боруссия
4 : 0
Фрайбург
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Боруссия
4
Фрайбург
0
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
Боруссия
1
Фрайбург
0
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
Фрайбург
2 : 2
Боруссия
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
Фрайбург
2
Боруссия
2
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
Фрайбург
0 : 4
Боруссия
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
Фрайбург
0
Боруссия
4
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Фрайбург
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
Боруссия
2
Фрайбург
0
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 17:30
Боруссия
2 : 2
Фрайбург
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 17:30
Боруссия
2
Фрайбург
2
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
Фрайбург
0 : 0
Боруссия
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
Фрайбург
0
Боруссия
0
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 17:30
Фрайбург
0 : 3
Боруссия
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 17:30
Фрайбург
0
Боруссия
3
23.09.2016 23 сент. 2016 пт 21:30
Боруссия
3 : 1
Фрайбург
23.09.2016 23 сент. 2016 пт 21:30
Боруссия
3
Фрайбург
1
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
Фрайбург
0 : 3
Боруссия
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
Фрайбург
0
Боруссия
3
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 16:30
Боруссия
3 : 1
Фрайбург
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 16:30
Боруссия
3
Фрайбург
1
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:30
Фрайбург
0 : 1
Боруссия
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:30
Фрайбург
0
Боруссия
1
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Боруссия
5 : 0
Фрайбург
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Боруссия
5
Фрайбург
0
16.03.2013 16 марта 2013 сб 17:30
Боруссия
5 : 1
Фрайбург
16.03.2013 16 марта 2013 сб 17:30
Боруссия
5
Фрайбург
1
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 16:30
Фрайбург
0 : 2
Боруссия
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 16:30
Фрайбург
0
Боруссия
2
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
Боруссия
4 : 0
Фрайбург
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
Боруссия
4
Фрайбург
0
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 17:30
Фрайбург
1 : 4
Боруссия
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 17:30
Фрайбург
1
Боруссия
4
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:30
Боруссия
3 : 0
Фрайбург
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:30
Боруссия
3
Фрайбург
0
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 17:30
Фрайбург
1 : 2
Боруссия
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 17:30
Фрайбург
1
Боруссия
2

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