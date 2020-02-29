Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 15
1:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
29 февр. 2020, 17:30 МСК
29.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
46
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
27
Джан
Эмре Джан
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
23
Азар
Торган Азар
81
19
Брандт
Юлиан Брандт
63
7
Санчо
Джейдон Санчо
15'
15'
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
18
Балерди
Леонардо Балерди
14
Шульц
Нико Шульц
8
Дауд
Махмуд Дауд
32
Рейна
Джованни Рейна
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
86
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
32
Грифо
Винченцо Грифо
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
22
Салаи
Роланд Салаи
70
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
26
Флеккен
Марк Флеккен
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
16
Раве
Йорик Раве
34
Темпельман
Лино Темпельман
9
Хелер
Лукас Хелер
21
Боррелло
Брендон Боррелло