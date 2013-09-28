Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 35
Ройс 45
Левандовски 58
Левандовски 70
Блащиковски 79
5:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
28 сент. 2013, 16:30 МСК
28.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
62
0
Бендер
Свен Бендер
46
0
Ройс
Марко Ройс
35'
45'
35'
45'
62
0
Левандовски
Роберт Левандовски
58'
70'
58', 70'
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
79'
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Дукщ
Марвин Дукщ
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
66
0
Коклен
Франсис Коклен
46
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
74
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Шрамль
Тим Шрамль
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Геде
Карим Геде
0
Керк
Себастьян Керк
0
Ханке
Майк Ханке