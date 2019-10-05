Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Вальдшмидт 55
Аканжи 90
2:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Витсель 20
Хакими 67
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
5 окт. 2019, 16:30 МСК
5.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
17
Кеблер
Лукас Кеблер
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
25
Кох
Робин Кох
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
6
Абраши
Амир Абраши
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
55'
55'
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
Запасные
26
Флеккен
Марк Флеккен
5
Гульде
Мануэль Гульде
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
32
Грифо
Винченцо Грифо
22
Салаи
Роланд Салаи
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
29
Чон
У Ен Чон
18
Петерсен
Нильс Петерсен
21
Боррелло
Брендон Боррелло
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90'
90'
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
67'
67'
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
20'
20'
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
23
Азар
Торган Азар
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
8
Дауд
Махмуд Дауд
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
7
Санчо
Джейдон Санчо
19
Брандт
Юлиан Брандт