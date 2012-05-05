Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Блащиковски 4
Левандовски 20
Левандовски 27
Блащиковски 39
4:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
5 мая 2012, 16:30 МСК
5.05.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
54
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
4'
39'
4', 39'
81
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кагава
Синдзи Кагава
65
0
Левандовски
Роберт Левандовски
20'
27'
20', 27'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Перишич
Иван Перишич
0
Гетце
Марио Гетце
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Барриос
Лукас Барриос
Фрайбург
мин
0
Бац
Даниэль Бац
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
82
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
31
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
77
Запасные
0
Бауманн
Оливер Бауманн
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Крмас
Павел Крмас
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Путило
Антон Путило
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини