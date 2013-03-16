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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 41
Шахин 44
Левандовски 45
Шахин 73
Биттенкурт 78
5:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 28
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
16 марта 2013, 17:30 МСК
16.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Шахин
Нури Шахин
44'
73'
44', 73'
90
0
Ройс
Марко Ройс
81
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
77
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
76
0
Левандовски
Роберт Левандовски
41'
45'
41', 45'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Гюнтер
Корай Гюнтер
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
78'
0
Шибер
Юлиан Шибер
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Сорг
Оливер Сорг
79
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
71
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
81
0
Шмид
Джонатан Шмид
28'
28'
90
0
Терраццино
Марко Терраццино
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Муйджа
Менсур Муйджа
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Дианье
Фаллу Дианье
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Геде
Карим Геде
0
Лаис
Марк Лаис