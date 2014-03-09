Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кель 58
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
9 марта 2014, 17:30 МСК
9.03.2014, 17:30 МСК
воскресенье
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Цулехнер
Филипп Цулехнер
70
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
76
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Дарида
Владимир Дарида
66
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Муйджа
Менсур Муйджа
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Геде
Карим Геде
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Керк
Себастьян Керк
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
63
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
58'
58'
90
0
Шахин
Нури Шахин
74
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Йойич
Милош Йойич
0
Хофманн
Йонас Хофманн