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Боруссия VS Фрайбург
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Боруссия - Фрайбург: 01 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 40
Алькасер 90
2:0
Боруссия - Фрайбург: 01 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
1 дек. 2018, 17:30 МСК
1.12.2018, 17:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
11
Ройс
Марко Ройс
40'
40'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
36
Топрак
Омер Топрак
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
19
Дауд
Махмуд Дауд
-
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
-
9
Алькасер
Пако Алькасер
90'
-
20
Филипп
Максимилиан Филипп
-
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
90
25
Кох
Робин Кох
90
8
Франтц
Майк Франтц
90
20
Гондорф
Жером Гондорф
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
Запасные
17
Кеблер
Лукас Кеблер
-
16
Раве
Йорик Раве
-
13
Терраццино
Марко Терраццино
-
34
Кляйнденст
Тим Кляйнденст
-
9
Хелер
Лукас Хелер
-
События
Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Пако Алькасер
90'
Желтая карточка
Лукаш Пищек
89'
45'
Желтая карточка
Яник Хаберер
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Марко Ройс
40'
Прошлые матчи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Фрайбург
2 : 1
Боруссия
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Фрайбург
2
Боруссия
1
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Фрайбург
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Боруссия
4
Фрайбург
0
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1
Фрайбург
0
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 2
Боруссия
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2
Боруссия
2
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
Фрайбург
0 : 4
Боруссия
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
Фрайбург
0
Боруссия
4
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Фрайбург
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:30
Боруссия
2
Фрайбург
0
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
Боруссия
2 : 2
Фрайбург
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
Боруссия
2
Фрайбург
2
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
Фрайбург
0 : 0
Боруссия
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
Фрайбург
0
Боруссия
0
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
Боруссия
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
17:30
Фрайбург
0
Боруссия
3
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:30
Боруссия
3 : 1
Фрайбург
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:30
Боруссия
3
Фрайбург
1
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
Боруссия
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
Фрайбург
0
Боруссия
3
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Фрайбург
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
16:30
Боруссия
3
Фрайбург
1
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:30
Фрайбург
0 : 1
Боруссия
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:30
Фрайбург
0
Боруссия
1
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Боруссия
5 : 0
Фрайбург
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Боруссия
5
Фрайбург
0
16.03.2013
16 марта 2013
сб
17:30
Боруссия
5 : 1
Фрайбург
16.03.2013
16 марта 2013
сб
17:30
Боруссия
5
Фрайбург
1
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
Фрайбург
0 : 2
Боруссия
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
Фрайбург
0
Боруссия
2
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Фрайбург
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
Боруссия
4
Фрайбург
0
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
Фрайбург
1 : 4
Боруссия
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
Фрайбург
1
Боруссия
4
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:30
Боруссия
3 : 0
Фрайбург
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:30
Боруссия
3
Фрайбург
0
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
Фрайбург
1 : 2
Боруссия
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
Фрайбург
1
Боруссия
2
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Новости
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09