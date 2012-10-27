Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Суботич 54
Гетце 83
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
27 окт. 2012, 16:30 МСК
27.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Йендришек
Эрик Йендришек
61
0
Шустер
Юлиан Шустер
86
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
69
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Крмас
Павел Крмас
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Путило
Антон Путило
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Терраццино
Марко Терраццино
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
54'
54'
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Ройс
Марко Ройс
81
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
83'
83'
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер