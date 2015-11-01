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Эспаньол VS Гранада
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Эспаньол - Гранада: 01 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
1:1
Эспаньол - Гранада: 01 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
1 нояб. 2015, 18:00 МСК
1.11.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эспаньол
мин
25
Ойер
Ойер
18
Кабрера
Леандро Кабрера
17
Вила
Дидач Вила
2
Пипа
Пипа
15
Лопес
Давид Лопес
7
Лей
Ву Лей
21
Рока
Марк Рока
14
Мелендо
Оскар Мелендо
26
Лосано
Поль Лосано
33
Меламед
Нико Меламед
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
-
5
Налдо
Налдо
-
3
Педроса
Адрия Педроса
-
39
Тугаринов
Роман Тугаринов
-
4
Санчес
Виктор Санчес
-
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
16
Лопес
Хави Лопес
-
38
Вильяэрмоса
Даниэль Вильяэрмоса
-
40
Жутльга
Ферран Жутльга
-
29
Эдзарфани
Мохамед Эдзарфани
-
22
Варгас
Матиас Варгас
-
31
Кампусано
Виктор Кампусано
-
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:00
Гранада
2 : 1
Эспаньол
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:00
Гранада
2
Эспаньол
1
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0 : 3
Гранада
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0
Гранада
3
19.05.2017
19 мая 2017
пт
21:45
Гранада
1 : 2
Эспаньол
19.05.2017
19 мая 2017
пт
21:45
Гранада
1
Эспаньол
2
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
15:00
Эспаньол
3 : 1
Гранада
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
15:00
Эспаньол
3
Гранада
1
14.03.2016
14 марта 2016
пн
22:30
Гранада
1 : 1
Эспаньол
14.03.2016
14 марта 2016
пн
22:30
Гранада
1
Эспаньол
1
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
18:00
Эспаньол
1 : 1
Гранада
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
18:00
Эспаньол
1
Гранада
1
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
23:00
Гранада
1 : 2
Эспаньол
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
23:00
Гранада
1
Эспаньол
2
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
14:00
Эспаньол
2 : 1
Гранада
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
14:00
Эспаньол
2
Гранада
1
07.02.2014
07 февр. 2014
пт
22:59
Эспаньол
1 : 0
Гранада
07.02.2014
07 февр. 2014
пт
22:59
Эспаньол
1
Гранада
0
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
13:00
Гранада
0 : 1
Эспаньол
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
13:00
Гранада
0
Эспаньол
1
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
13:00
Эспаньол
0 : 1
Гранада
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
13:00
Эспаньол
0
Гранада
1
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
14:00
Гранада
0 : 0
Эспаньол
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
14:00
Гранада
0
Эспаньол
0
01.05.2012
01 мая 2012
вт
19:00
Гранада
2 : 1
Эспаньол
01.05.2012
01 мая 2012
вт
19:00
Гранада
2
Эспаньол
1
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
Эспаньол
3 : 0
Гранада
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
Эспаньол
3
Гранада
0
Новости
«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке
1
#Килиан Мбаппе
17 февраля, 03:30
1
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
24 декабря 2020, 21:10
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
17 ноября 2020, 18:35
«Эспаньол» весь год шел в зоне вылета. Вылетел – и просит лигу оставить их из-за коронавируса 🤷♂️
2
#Эспаньол
04 августа 2020, 19:44
2
Вратарь «Алавеса» забылся и поймал мяч далеко за штрафной
#Фернандо Пачеко
13 июня 2020, 19:20
Игрок «Вулверхэмптона» смешно промазал по пустым воротам. Его клуб тут же пропустил и проиграл
#Лига Европы
28 февраля 2020, 01:35
#
Новости матча
«Эспаньол» впервые с 1993 года вылетел из Примеры. Это произошло после поражения от «Барселоны»
09 июля 2020, 01:02
«Эспаньол» в третий раз за сезон уволил главного тренера
27 июня 2020, 14:08
Средний возраст состава ЦСКА на игру с «Эспаньолом» – 23,2 года. Соперник на четыре года старше
03 октября 2019, 20:35
«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
18 мая 2019, 19:26
Первый китаец, который забил гол в испанской Примере
02 марта 2019, 17:13