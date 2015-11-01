Эспаньол - Гранада: 01 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Эспаньол
Барселона
1:1

Эспаньол - Гранада: 01 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
1 нояб. 2015, 18:00 МСК
1.11.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Эспаньол
мин
25
Ойер
Ойер
18
Кабрера
Леандро Кабрера
17
Вила
Дидач Вила
2
Пипа
Пипа
15
Лопес
Давид Лопес
7
Лей
Ву Лей
21
Рока
Марк Рока
14
Мелендо
Оскар Мелендо
26
Лосано
Поль Лосано
33
Меламед
Нико Меламед
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
-
5
Налдо
Налдо
-
3
Педроса
Адрия Педроса
-
39
Тугаринов
Роман Тугаринов
-
4
Санчес
Виктор Санчес
-
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
16
Лопес
Хави Лопес
-
38
Вильяэрмоса
Даниэль Вильяэрмоса
-
40
Жутльга
Ферран Жутльга
-
29
Эдзарфани
Мохамед Эдзарфани
-
22
Варгас
Матиас Варгас
-
31
Кампусано
Виктор Кампусано
-
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

01.02.2020 01 февр. 2020 сб 15:00
Гранада
2 : 1
Эспаньол
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 15:00
Гранада
2
Эспаньол
1
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 20:00
Эспаньол
0 : 3
Гранада
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 20:00
Эспаньол
0
Гранада
3
19.05.2017 19 мая 2017 пт 21:45
Гранада
1 : 2
Эспаньол
19.05.2017 19 мая 2017 пт 21:45
Гранада
1
Эспаньол
2
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 15:00
Эспаньол
3 : 1
Гранада
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 15:00
Эспаньол
3
Гранада
1
14.03.2016 14 марта 2016 пн 22:30
Гранада
1 : 1
Эспаньол
14.03.2016 14 марта 2016 пн 22:30
Гранада
1
Эспаньол
1
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 18:00
Эспаньол
1 : 1
Гранада
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 18:00
Эспаньол
1
Гранада
1
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 23:00
Гранада
1 : 2
Эспаньол
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 23:00
Гранада
1
Эспаньол
2
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 14:00
Эспаньол
2 : 1
Гранада
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 14:00
Эспаньол
2
Гранада
1
07.02.2014 07 февр. 2014 пт 22:59
Эспаньол
1 : 0
Гранада
07.02.2014 07 февр. 2014 пт 22:59
Эспаньол
1
Гранада
0
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 13:00
Гранада
0 : 1
Эспаньол
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 13:00
Гранада
0
Эспаньол
1
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 13:00
Эспаньол
0 : 1
Гранада
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 13:00
Эспаньол
0
Гранада
1
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 14:00
Гранада
0 : 0
Эспаньол
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 14:00
Гранада
0
Эспаньол
0
01.05.2012 01 мая 2012 вт 19:00
Гранада
2 : 1
Эспаньол
01.05.2012 01 мая 2012 вт 19:00
Гранада
2
Эспаньол
1
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:00
Эспаньол
3 : 0
Гранада
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:00
Эспаньол
3
Гранада
0

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