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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Агудело 66
Куаме 75
Пандев 79
3:1
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Тонали 34
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
26 окт. 2019, 21:45 МСК
26.10.2019, 21:45 МСК
суббота
Составы
Дженоа
мин
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
21
Радованович
Иван Радованович
46
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
10
Гюмюш
Зинан Гюмюш
65
97
Раду
Ионуц Раду
90
8
Лерагер
Лукас Лерагер
58
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
29
Кассата
Франческо Кассата
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
3
Баррека
Антонио Баррека
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
91
Сапонара
Риккардо Сапонара
28
Агудело
Кевин Агудело
66'
19
Пандев
Горан Пандев
79'
9
Санабрия
Антонио Санабрия
11
Куаме
Кристиан Куаме
75'
Брешиа
мин
45
Балотелли
Марио Балотелли
72
28
Ромуло
Ромуло
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
40
4
Тонали
Сандро Тонали
34'
34'
90
7
Спалек
Николас Спалек
80
15
Кистана
Андреа Кистана
90
18
Айе
Флориан Айе
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
29
Семприни
Алессандро Семприни
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
23
Морозини
Леонардо Морозини
6
Ндой
Эмануэле Ндой
21
Матри
Алессандро Матри
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма