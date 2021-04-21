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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:2
87'
87'
78'
Замена
78'
Замена
Замена
78'
Замена
78'
Замена
71'
Замена
71'
Конец первого тайма (2:2)
35'
Замена
Желтая карточка
29'
ГОЛ! 2:2
21'
15'
ГОЛ! 1:2
ГОЛ! 1:1
11'
5'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Желтая карточка
4'
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Прошлые матчи
Новости
20 июля 2020, 16:05
29 января, 21:42
06 января, 21:35
01 декабря 2020, 01:35
19 октября 2020, 22:42
10 октября 2020, 14:52
01 октября 2020, 13:50