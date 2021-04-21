Дженоа - Беневенто: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пандев 11
Пандев 21
2:2

Дженоа - Беневенто: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Беневенто
Беневенто
Виола 5
Лападула 15
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
21 апр. 2021, 21:45 МСК
21.04.2021, 21:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
55
Масиелло
Андреа Масиелло
90
14
Бираски
Давиде Бираски
78
77
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
21
Радованович
Иван Радованович
90
47
Бадель
Милан Бадель
90
20
Строотман
Кевин Строотман
78
16
Зайц
Миха Зайц
90
19
Пандев
Горан Пандев
11'
21'
11', 21'
71
23
Дестро
Маттиа Дестро
71
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
-
32
Палеари
Альберто Палеари
-
2
Сапата
Кристиан Сапата
-
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
12
11
Бехрами
Валон Бехрами
12
29
Кассата
Франческо Кассата
-
99
Чиборра
Леннарт Чиборра
-
65
Ровелла
Николо Ровелла
-
37
Пьяца
Марко Пьяца
19
18
Гильоне
Паоло Гильоне
-
61
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
19
9
Скамакка
Джанлука Скамакка
-
Тренерский состав
Давиде Баллардини
Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
90
16
Импрота
Риккардо Импрота
90
13
Туйя
Алессандро Туйя
35
15
Глик
Камиль Глик
90
93
Барба
Федерико Барба
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
10
Виола
Бенито Николас Виола
5'
5'
87
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
78
9
Лападула
Джанлука Лападула
15'
15'
87
7
Гайч
Адольфо Гайч
78
Запасные
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
5
Калдирола
Лука Калдирола
55
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
44
Фальке
Яго Фальке
-
14
Дабо
Брайан Дабо
12
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
3
8
Тельо
Андрес Тельо
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
19
Инсинье
Роберто Инсинье
12
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
3
Тренерский состав
Филиппо Индзаги

События

Матч окончен 2:2
87'
Замена
Джузеппе Ди Серио
Джанлука Лападула
87'
Замена
Паскуале Скьяттарелла
Бенито Николас Виола
78'
Замена
Роберто Инсинье
Адольфо Гайч
78'
Замена
Брайан Дабо
Артур Ионицэ
Замена
Эдоардо Гольданига
Давиде Бираски
78'
Замена
Валон Бехрами
Кевин Строотман
78'
Замена
Марко Пьяца
Горан Пандев
71'
Замена
Эльдор Шомуродов
Маттиа Дестро
71'
Конец первого тайма (2:2)
35'
Замена
Лука Калдирола
Алессандро Туйя
Желтая карточка
Кевин Строотман
29'
ГОЛ! 2:2
Горан Пандев
21'
15'
ГОЛ! 1:2
Джанлука Лападула
ГОЛ! 1:1
Горан Пандев
11'
5'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Бенито Николас Виола
Желтая карточка
Иван Радованович
4'
Начало матча

Прошлые матчи

21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Дженоа
2 : 2
Беневенто
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Дженоа
2
Беневенто
2
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Беневенто
2
Дженоа
0
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:00
Беневенто
1 : 0
Дженоа
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:00
Беневенто
1
Дженоа
0
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Дженоа
1 : 0
Беневенто
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Дженоа
1
Беневенто
0

Новости

ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое
#Адольфо Гайч
28 января, 19:16
Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
21 января, 15:17
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
20 января, 19:55
Школьник из России бомбил ютуб роликами про Шомуродова. «Дженоа» заметил – и устроил им интервью на клубном канале
#Эльдор Шомуродов
19 января, 15:44
Балотелли растолстел и восемь месяцев не выходил на поле. Сейчас тренируется с командой из Серии D
#Марио Балотелли
08 ноября 2020, 11:51
Игрок «Беневенто» набил тату воина и посвятил ее перуанским корням. Ошибся: вместо инка на эскизе оказался индеец
#Джанлука Лападула
10 октября 2020, 18:26
«Лечче», возможно, вылетит из лиги, потому что мяч попал в плечо вратарю
#Серия А
20 июля 2020, 16:05
Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»
#Лацио
18 марта 2020, 16:53
# Новости матча
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» первым ударом в створ в Серии А. В ЦСКА за 18 матчей у него столько же мячей
06 марта, 18:12
«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА
29 января, 21:42
Шомуродов забил за «Дженоа». В десяти матчах – два мяча
06 января, 21:35
Шомуродов впервые забил в Серии А, но его клуб проиграл
01 декабря 2020, 01:35
Шомуродов дебютировал за «Дженоа» в Серии А
19 октября 2020, 22:42
Миранчук получает в «Аталанте» 1,5 евро в год. Зарплата Шомуродова в «Дженоа» – 1,3 млн
10 октября 2020, 14:52
Шомуродов переходит из «Ростова» в «Дженоа»
01 октября 2020, 13:50