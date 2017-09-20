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|Запасные
|
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
-
|
20
Рози
Алеандро Рози
-
|
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
-
|
30
Ригони
Лука Ригони
-
|
11
Таарабт
Адель Таарабт
-
|
27
Риччи
Федерико Риччи
-
|
4
Кофи
Исаак Кофи
-
|
16
Галабинов
Андрей Галабинов
-
|Запасные
|
90
Секулин
Андреа Секулин
-
|
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
-
|
12
Цесар
Боштьян Цесар
-
|
27
Депаоли
Фабио Депаоли
-
|
4
Ригони
Никола Ригони
-
|
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
-
|
9
Степински
Мариуш Степински
-
|
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
-
События
Матч окончен 1:1
81'
Желтая карточка
73'
ГОЛ! 1:1
ГОЛ! 1:0
62'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
41'
38'
Желтая карточка
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