Дженоа - Кьево: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Дженоа
Генуя
Лаксальт 62
1:1

Дженоа - Кьево: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Кьево
Верона
Гамберини 73
Серия А, 5 тур

Серия А,

Италия
20 сент. 2017, 21:45 МСК
20.09.2017, 21:45 МСК
среда
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События

Матч окончен 1:1
81'
Желтая карточка
Ненад Томович
73'
ГОЛ! 1:1
Алессандро Гамберини
ГОЛ! 1:0
Диего Лаксальт
62'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Пьетро Пеллегри
41'
38'
Желтая карточка
Перпарим Хетемай
Начало матча

Прошлые матчи

24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Кьево
0
Дженоа
0
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
Дженоа
2 : 0
Кьево
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
Дженоа
2
Кьево
0
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Кьево
0
Дженоа
1
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Дженоа
1 : 1
Кьево
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Дженоа
1
Кьево
1
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Дженоа
1 : 2
Кьево
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Дженоа
1
Кьево
2
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 21:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 21:00
Кьево
0
Дженоа
0
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Дженоа
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
Кьево
1
Дженоа
0
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Дженоа
3 : 2
Кьево
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Дженоа
3
Кьево
2
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
Дженоа
0 : 2
Кьево
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
Дженоа
0
Кьево
2
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 17:00
Кьево
1 : 2
Дженоа
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 17:00
Кьево
1
Дженоа
2
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Кьево
2
Дженоа
1
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
Дженоа
2 : 1
Кьево
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
Дженоа
2
Кьево
1
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Кьево
0
Дженоа
1
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Дженоа
2 : 4
Кьево
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Дженоа
2
Кьево
4
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
Дженоа
0 : 1
Кьево
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
Дженоа
0
Кьево
1
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:30
Кьево
2 : 1
Дженоа
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:30
Кьево
2
Дженоа
1
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 17:00
Кьево
0
Дженоа
0
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 16:00
Дженоа
1 : 3
Кьево
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 16:00
Дженоа
1
Кьево
3
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Кьево
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
Дженоа
1
Кьево
0
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 16:00
Кьево
3 : 1
Дженоа
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 16:00
Кьево
3
Дженоа
1

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