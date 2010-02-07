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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Росси 63
1:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
7 февр. 2010, 17:00 МСК
7.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Маурицио Чампи
Маурицио Чампи
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Юрич
Иван Юрич
60
0
Росси
Марко Росси
63'
63'
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
76
0
Паласио
Родриго Паласио
67
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Томович
Ненад Томович
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
0
Фатич
Иван Фатич
0
Сапатер
Альберто Сапатер
0
Суасо
Давид Суасо
0
Палладино
Раффаэле Палладино
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
90
0
Марколини
Микеле Марколини
78
0
Ригони
Лука Ригони
71
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Богдани
Эрьон Богдани
69
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Мореро
Сантьяго Мореро
0
Фрей
Николас Фрей
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула