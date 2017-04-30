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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пандев 43
1:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Бастьен 60
Бирса 70
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
30 апр. 2017, 16:00 МСК
30.04.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
87
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
22
Лазович
Дарко Лазович
77
27
Пандев
Горан Пандев
43'
43'
87
11
Палладино
Раффаэле Палладино
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
58
Фаччоли
Диего Фаччоли
28
Бривио
Давиде Бривио
21
Орбан
Лукас Орбан
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
94
Катальди
Данило Катальди
32
Морозини
Леонардо Морозини
16
Бегетто
Андреа Бегетто
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
60'
60'
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
19
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
70'
70'
82
8
Радованович
Иван Радованович
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
97
Депаоли
Фабио Депаоли
90
13
Иско
Мариано Иско
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
66
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
21
Фрей
Николас Фрей
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
2
Сполли
Николас Сполли
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
77
Трояни
Микеле Трояни
80
Кийин
Софьян Кийин
7
Гакпе
Серж Гакпе
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер