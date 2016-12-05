Матч завершен
Кьево
Верона
0:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 15 тур

Серия А,

15 тур

Италия
5 дек. 2016, 21:00 МСК
5.12.2016, 21:00 МСК
понедельник
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
73
19
Кастро
Лукас Кастро
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
69
45
Инглесе
Роберто Инглесе
63
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
20
Сардо
Дженнаро Сардо
12
Цесар
Боштьян Цесар
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
13
Иско
Мариано Иско
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
4
Ригони
Никола Ригони
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
44
Велозу
Мигель Велозу
45
22
Лазович
Дарко Лазович
90
27
Пандев
Горан Пандев
56
9
Симеоне
Джованни Симеоне
85
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
28
Бривио
Давиде Бривио
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
2
Эденилсон
Эденилсон
10
Нтчам
Оливье Нтчам
13
Гакпе
Серж Гакпе
11
Окампос
Лукас Окампос