Матч завершен
Кьево
Верона
Марколини 5
Богдани 7
Пеллисьер 77
3:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Флоккари 65
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
20 сент. 2009, 16:00 МСК
20.09.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
5'
5'
70
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Богдани
Эрьон Богдани
7'
7'
63
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
77'
77'
79
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
0
Граноче
Пабло Граноче
Дженоа
мин
0
Фатич
Иван Фатич
46
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Томович
Ненад Томович
46
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Харджа
Хуссин Харджа
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
65'
65'
90
0
Паласио
Родриго Паласио
55
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Эспозито
Андреа Эспозито
0
Росси
Марко Росси
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Скулли
Джузеппе Скулли
0
Палладино
Раффаэле Палладино