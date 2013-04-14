Матч завершен
Челси
Лондон
Ба 67
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Насри 35
Агуэро 47
Кубок Англии, 1/2 финала

Кубок Англии,

1/2 финала

Англия
14 апр. 2013, 18:00 МСК
14.04.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Бертранд
Райан Бертранд
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
66
0
Рамирес
Рамирес
90
0
Оскар
Оскар
90
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Ба
Демба Ба
67'
67'
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Терри
Джон Терри
0
Аке
Натан Аке
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Торрес
Фернандо Торрес
Манчестер Сити
мин
0
Пантилимон
Костел Пантилимон
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Настасич
Матия Настасич
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Насри
Самир Насри
35'
35'
87
0
Туре
Яя Туре
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
47'
47'
90
0
Тевес
Карлос Тевес
72
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Туре
Коло Туре
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
0
Коларов
Александар Коларов
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Джеко
Эдин Джеко