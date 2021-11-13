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Отбор ЧМ. Европа
Босния и Герцеговина VS Финляндия
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Босния и Герцеговина - Финляндия: 13 ноября 2021 смотреть онлайн
Босния и Герцеговина
-:-
Босния и Герцеговина - Финляндия: 13 ноября 2021 смотреть онлайн
Финляндия
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур
Отбор ЧМ. Европа,
9 тур
13 нояб. 2021, 17:00 МСК
13.11.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Босния и Герцеговина
мин
11
Джеко
Эдин Джеко
-
Пьянич
Миралем Пьянич
12
Сехич
Ибрахим Сехич
19
Стеванович
Мирослав Стеванович
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
2
Цивич
Элдар Цивич
10
Гояк
Амер Гояк
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
4
Тодорович
Дарко Тодорович
17
Саничанин
Синиша Саничанин
Запасные
1
Васили
Никола Васили
-
22
Пирич
Кенан Пирич
-
5
Колашинац
Сеад Колашинац
-
3
Ахмедходзич
Анель Ахмедходзич
-
19
Ципетич
Бранимир Ципетич
-
17
Михоевич
Марко Михоевич
-
6
Хаджиахметович
Амир Хаджиахметович
-
23
Дулевич
Харис Дулевич
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
11
Превляк
Смаил Превляк
-
23
Демирович
Эрмедин Демирович
-
8
Менало
Лука Менало
-
Финляндия
мин
-
Пукки
Теему Пукки
22
Райтала
Юкка Райтала
4
Тойвио
Йоона Тойвио
2
Араюри
Паулюс Араюри
12
Йоронен
Йессе Йоронен
-
Шуллер
Расмус Шуллер
19
Кауко
Йони Кауко
8
Лод
Робин Лод
17
Алхо
Николай Алхо
-
Камара
Глен Камара
-
Хямяляйнен
Нико Хямяляйнен
14
Валакари
Онни Валакари
Запасные
1
Мяенпяя
Ники Мяенпяя
-
23
Эрикссон
Карлйохан Эрикссон
-
6
Ояла
Юхани Ояла
-
13
Гранлунд
Альбин Гранлунд
-
2
О'Шонесси
Даниэль О'Шонесси
-
14
Спарв
Тим Спарв
-
19
Пиринен
Юха Пиринен
-
13
Сойри
Пюрю Сойри
-
8
Тэйлор
Роберт Тэйлор
-
20
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
-
9
Форсс
Маркус Форсс
-
Прошлые матчи
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Финляндия
2 : 2
Босния и Герцеговина
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
2
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
19:00
Босния и Герцеговина
4 : 1
Финляндия
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
19:00
Босния и Герцеговина
4
Финляндия
1
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
Финляндия
2 : 0
Босния и Герцеговина
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
0
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