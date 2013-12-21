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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
0:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Азиз 4
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
21 дек. 2013, 20:00 МСК
21.12.2013, 20:00 МСК
суббота
Составы
Бетис
мин
0
Сара
Гильермо Сара
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Чика
Хавьер Чика
73
0
Рейес
Лоренцо Рейес
73
0
Матилья
Хавьер Матилья
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
0
Вадильо
Альваро Вадильо
49
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
90
Запасные
0
Андерсен
Стефан Андерсен
0
Начо
Начо
0
Верду
Хоан Верду
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Ноно
Ноно
0
Чули
Чули
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Диас
Оскар Диас
84
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
58
0
Тебар
Маркос Тебар
90
0
Барбоза
Элдер Барбоза
65
0
Верса
Верса
90
0
Азиз
Рамон Азиз
4'
4'
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Сусо
Сусо
0
Рафита
Рафита
0
Родри
Родри