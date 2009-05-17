Матч завершен
Бетис
Севилья
Арсу 65
2:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
17 мая 2009, 18:00 МСК
17.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Давид Ривас
Давид Ривас
90
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Вега
Фернандо Вега
90
0
Мелли
Мелли
47
0
Хуанито
Хуанито
78
0
Арсу
Арсу
65'
65'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Капи
Капи
55
0
Эду
Эду
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Монсон
Лусиано Монсон
0
Нельсон
Маркос Нельсон
0
Хуанде
Хуанде
0
Оливейра
Рикардо Оливейра
0
Павон
Мариано Павон
0
Эмана
Ашилль Эмана
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
72
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Гильерме
Гильерме
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Уче
Калу Уче
90
0
Солари
Эстебан Солари
61
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Мичел
Мичел
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Альварес
Хулио Альварес
0
Негредо
Альваро Негредо
0
Пьятти
Пабло Пьятти