Матч завершен
Бетис
Севилья
3:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
16 дек. 2007, 19:00 МСК
16.12.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы