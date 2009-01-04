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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Корона 35
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
4 янв. 2009, 19:00 МСК
4.01.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Мехия Давила
Мехия Давила
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Альварес
Хулио Альварес
90
0
Мане
Мане
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
69
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Корона
Корона
35'
35'
60
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Чико
Чико
0
Уче
Калу Уче
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Солари
Эстебан Солари
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
54
0
Вега
Фернандо Вега
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Хуанма
Хуанма
90
0
Арсу
Арсу
90
0
Аурелио
Мехмет Аурелио
90
0
Капи
Капи
90
0
Эмана
Ашилль Эмана
90
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Мелли
Мелли
0
Илич
Бранко Илич
0
Монсон
Лусиано Монсон
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Павон
Мариано Павон