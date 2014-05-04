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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Диас 52
Видаль 77
Азиз 90
3:2
Матч завершен
Бетис
Севилья
Родригес 60
Севилья 71
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
4 мая 2014, 13:00 МСК
4.05.2014, 13:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
1
Эстебан
Эстебан
90
9
Диас
Оскар Диас
52'
52'
63
21
Мане
Мане
90
2
Торсильери
Марко Торсильери
90
44
Фран Велес
Фран Велес
90
20
Рафита
Рафита
90
17
Сусо
Сусо
90
7
Верса
Верса
90
8
Видаль
Алейш Видаль
77'
77'
90
15
Корона
Корона
74
10
Родри
Родри
74
Запасные
25
Хулиан
Хулиан
22
Нельсон
Маркос Нельсон
23
Сориано
Фернандо Сориано
11
Барбоза
Элдер Барбоза
6
Тебар
Маркос Тебар
12
Азиз
Рамон Азиз
90'
19
Зонго
Джонатан Зонго
Бетис
мин
16
Родригес
Брайан Родригес
60'
60'
74
26
Адан
Антонио Адан
90
15
Перки
Дамьен Перки
90
25
Фигерас
Жорди Фигерас
90
21
Рейес
Лоренцо Рейес
90
18
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
62
5
Матилья
Хавьер Матилья
90
11
Хуанфран
Хуанфран
82
17
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
24
Кастро
Рубен Кастро
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
Запасные
40
Лопес
Педро Лопес
2
Чика
Хавьер Чика
3
Паулао
Паулао
14
Севилья
Сальвадор Севилья
71'
22
Седрик
Седрик
46
Себальос
Даниэль Себальос
6
Баптистао
Лео Баптистао