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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Нанси
Нанси
Берья 61
1:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Дебюши 48
Лига 1, 1 тур
Лига 1,
1 тур
Франция
6 авг. 2011, 22:00 МСК
6.08.2011, 22:00 МСК
суббота
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы
Нанси
мин
0
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
0
Леметр
Рейнальд Леметр
85
0
Луис
Андре Луис
90
0
Лотье
Жордан Лотье
90
0
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
0
Беренге
Паскаль Беренге
90
0
Бризон
Жонатан Бризон
90
0
Траоре
Бакайе Траоре
90
0
Диаките
Самба Диаките
66
0
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
0
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
Запасные
0
Нди-Ассембе
Гай Нди-Ассембе
0
Сами
Жоэль Сами
0
Сане
Салиф Сане
0
Айдара
Массадио Айдара
0
Бакар
Джамель Бакар
0
Ваируа
Марама Ваируа
0
Жанно
Бенжамин Жанно
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Берья
Франк Берья
61'
61'
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
48'
48'
90
0
Суаре
Папе Суаре
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Педретти
Бенуа Педретти
77
0
Бальмон
Флоран Бальмон
87
0
Пайет
Димитри Пайет
67
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Сов
Мусса Сов
90
Запасные
0
Эньяма
Винсент Эньяма
0
Динь
Люка Динь
0
Сумаоро
Адама Сумаоро
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
0
Роделен
Ронни Роделен
0
Ваде
Омар Ваде