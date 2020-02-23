Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хамари Траоре
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Ренн
Гражданство
Мали
Дата рождения
27 янв. 1992 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Ним
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Реймс
1 : 0
Ренн
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ренн
0 : 0
Брест
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Брест
0
минуты: 1' - 90'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Лилль
1 : 0
Ренн
54'
54'
54'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:45
Ренн
3 : 2
Нант
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Нант
2
минуты: 1' - 90'
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 1
Ренн
15'
15'
15'
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
22:45
Ренн
0 : 1
Марсель
32'
32'
32'
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
Лион
0 : 1
Ренн
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Ренн
2 : 1
Анжер
44'
44'
44'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Метц
0 : 1
Ренн
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Сент-Этьен
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Дижон
2 : 1
Ренн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Ренн
3 : 1
Амьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Ренн
3 : 2
Тулуза
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
Ренн
0 : 1
Реймс
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Ренн
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Нант
1 : 0
Ренн
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Лилль
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры