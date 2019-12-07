Матч завершен
Ренн
Ренн
Ньянг 24
Ньянг 80
2:1
Матч завершен
Анжер
Анжер
Алиуи 90
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
7 дек. 2019, 22:00 МСК
7.12.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Ренн
мин
15
Морель
Жереми Морель
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
24'
80'
24', 80'
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
23
Эну
Адриен Эну
90
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
7
Рафинья
Рафинья
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
21
Наньон
Йорис Наньон
4
Нямси
Жерзино Нямси
8
Гренье
Клеман Гренье
20
Тайт
Флавьен Тайт
25
Сахо
Диафра Сахо
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
26
Пелленар
Тео Пелленар
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90'
90'
90
24
Томас
Ромен Томас
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
25
Бамба
Абдулайе Бамба
4
Павлович
Матео Павлович
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
6
Пажо
Венсан Пажо
20
Тиуб
Сада Тиуб
23
Бобишон
Антонен Бобишон