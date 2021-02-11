Матч завершен
Анжер
Анжер
Фульини 4
Фульини 14
2:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Гирасси 53
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
11 февр. 2021, 23:00 МСК
11.02.2021, 23:00 МСК
четверг
События
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
89
25
Бамба
Абдулайе Бамба
89
4
Павлович
Матео Павлович
89
24
Томас
Ромен Томас
89
15
Капелле
Пьеррик Капелле
68
29
Мансе
Винсент Мансе
89
18
Амаду
Ибраим Амаду
68
10
Фульини
Анжело Фульини
4'
14'
4'
14'
76
22
Тиуб
Сада Тиуб
90
14
Кулибали
Лассана Кулибали
89
21
Чо
Мохамед-Али Чо
76
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
8
Траоре
Исмаэль Траоре
3
Думбия
Сулейман Думбия
5
Мангани
Томас Мангани
13
Буфал
Софьян Буфал
23
Бобишон
Антонен Бобишон
11
Кабо
Джимми Кабо
9
Диони
Луи Диони
28
Эль-Мелали
Фарид Эль-Мелали
Ренн
мин
16
Гомис
Альфред Гомис
89
27
Траоре
Хамари Траоре
89
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
89
17
Мауасса
Файто Мауасса
76
4
Нямси
Жерзино Нямси
89
6
Агер
Наиф Агер
60
28
Мартен
Жонас Мартен
75
23
Эну
Адриен Эну
61
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
49
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
89
18
Доку
Жереми Доку
89
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
5
Дальберт
Дальберт
34
Соппи
Брандон Соппи
31
Трюффер
Адриен Трюффер
7
Терье
Мартен Терье
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
19
Гбоу
Янн Гбоу
10
Камавинга
Эдуардо Камавинга
9
Гирасси
Серу Гирасси
53'