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Запасные
Тренерский состав
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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 0:3
90'
90'
ГОЛ! 0:3
Замена
83'
77'
Замена
77'
Замена
Замена
77'
Замена
67'
Желтая карточка
66'
64'
Замена
63'
ГОЛ! 0:2
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
45'
45'
ГОЛ! 0:1
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
02 декабря 2020, 23:21
02 декабря 2020, 12:27
21 октября 2020, 00:58
04 декабря 2020, 11:43
02 декабря 2020, 22:48
02 декабря 2020, 22:47