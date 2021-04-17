Анжер - Ренн: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжер
Анжер
0:3

Анжер - Ренн: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Ренн
Ренн
Доку 45
Терье 63
Гирасси 90
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
17 апр. 2021, 13:45 МСК
17.04.2021, 13:45 МСК
суббота
Cтадион Жан Буэн
Жан Буэн
Анжер
Томас Леонар
Томас Леонар
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Составы

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Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
25
Бамба
Абдулайе Бамба
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
18
Амаду
Ибраим Амаду
83
5
Мангани
Томас Мангани
90
23
Бобишон
Антонен Бобишон
90
9
Диони
Луи Диони
77
19
Баокен
Стефан Баокен
77
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
4
Павлович
Матео Павлович
-
37
Фалу
Уссама Фалу
-
22
Тиуб
Сада Тиуб
23
12
Халед
Зинедин Халед
7
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
21
Чо
Мохамед-Али Чо
67
32
Фортюн
Яссин Фортюн
13
17
Фатар
Ноа Фатар
13
Тренерский состав
Стефан Мулен
Ренн
мин
16
Гомис
Альфред Гомис
90
31
Трюффер
Адриен Трюффер
77
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
6
Агер
Наиф Агер
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
20
Тайт
Флавьен Тайт
90
7
Терье
Мартен Терье
63'
63'
64
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
10
Камавинга
Эдуардо Камавинга
77
18
Доку
Жереми Доку
45'
45'
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
-
5
Дальберт
Дальберт
13
4
Нямси
Жерзино Нямси
-
34
Соппи
Брандон Соппи
-
8
Гренье
Клеман Гренье
13
23
Эну
Адриен Эну
-
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
0
19
Гбоу
Янн Гбоу
-
9
Гирасси
Серу Гирасси
90'
26
Тренерский состав
Бруно Женезио

События

Матч окончен 0:3
90'
Замена
Ромен дель Кастильо
Бенжамен Бурижо
90'
ГОЛ! 0:3
Серу Гирасси
Замена
Зинедин Халед
Ибраим Амаду
83'
77'
Замена
Дальберт
Адриен Трюффер
77'
Замена
Клеман Гренье
Эдуардо Камавинга
Замена
Яссин Фортюн
Стефан Баокен
77'
Замена
Ноа Фатар
Луи Диони
77'
Замена
Сада Тиуб
Мохамед-Али Чо
67'
Желтая карточка
Исмаэль Траоре
66'
64'
Замена
Серу Гирасси
Мартен Терье
63'
ГОЛ! 0:2
Мартен Терье
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Ибраим Амаду
45'
45'
ГОЛ! 0:1
Жереми Доку
Начало матча

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:45
Анжер
0 : 3
Ренн
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:45
Анжер
0
Ренн
3
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 23:00
Анжер
2 : 1
Ренн
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 23:00
Анжер
2
Ренн
1
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 22:00
Ренн
1 : 2
Анжер
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 22:00
Ренн
1
Анжер
2
28.01.2020 28 янв. 2020 вт 20:30
Анжер
4 : 5
Ренн
28.01.2020 28 янв. 2020 вт 20:30
Анжер
4
Ренн
5
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
Ренн
2 : 1
Анжер
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
Ренн
2
Анжер
1
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
Анжер
3 : 3
Ренн
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
Анжер
3
Ренн
3
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
Ренн
1 : 0
Анжер
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
Ренн
1
Анжер
0
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:00
Ренн
1 : 0
Анжер
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:00
Ренн
1
Анжер
0
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
Анжер
1 : 2
Ренн
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
Анжер
1
Ренн
2
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
Анжер
0 : 0
Ренн
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
Анжер
0
Ренн
0
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Ренн
1 : 1
Анжер
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Ренн
1
Анжер
1
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
Ренн
1 : 0
Анжер
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
Ренн
1
Анжер
0
06.11.2015 06 нояб. 2015 пт 22:30
Анжер
0 : 2
Ренн
06.11.2015 06 нояб. 2015 пт 22:30
Анжер
0
Ренн
2
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 22:00
Ренн
3 : 2
Анжер
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 22:00
Ренн
3
Анжер
2

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