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Хорхе Мере
№22
Защитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 апр. 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 32' - 90'
Хоффенхайм
3
Кельн
1
минуты: 32' - 90'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
минуты: 59' - 90'
Кельн
2
Фортуна
2
минуты: 59' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Кельн
3
Шальке-04
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Герта
0 : 5
Кельн
55'
55'
55'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Герта
0
Кельн
5
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
5
Кельн
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Кельн
3
Вольфсбург
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Вердер
0
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Кельн
4
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
2 : 0
Байер
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Кельн
2
Байер
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
Унион
2 : 0
Кельн
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Унион
2
Кельн
0
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 0
Кельн
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:30
был в запасе
Фортуна
2
Кельн
0
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
был в запасе
Майнц
3
Кельн
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Кельн
0
Боруссия
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Кельн
53'
53'
53'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Кельн
2
был в запасе
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Кельн
1
Боруссия
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
90'
90'
90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
2
Кельн
1
минуты: 1' - 90'