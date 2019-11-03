Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Хеннингс 38
Томми 61
2:0
Матч завершен
Кельн
Кельн
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
3 нояб. 2019, 17:30 МСК
3.11.2019, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Фортуна
мин
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
38'
38'
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
7
Финк
Оливер Финк
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
15
Томми
Эрик Томми
61'
61'
90
39
Циммер
Жан Циммер
90
4
Нуху
Касим Нуху
90
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
26
Контенто
Диего Контенто
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
32
Бормут
Робин Бормут
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
31
Соботтка
Марсель Соботтка
37
Текпетей
Бернард Текпетей
27
Ампома
Нана Ампома
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
Кельн
мин
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
9
Теродде
Симон Теродде
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
2
Шмитц
Бенно Шмитц
22
Мере
Хорхе Мере
7
Риссе
Марсель Риссе
6
Хегер
Марко Хегер
8
Верстате
Биргер Верстате
21
Косьелло
Венсан Косьелло
27
Модест
Антони Модест
15
Кордоба
Йхон Кордоба