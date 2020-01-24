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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Геррейру 1
Ройс 29
Санчо 48
Холанд 77
Холанд 87
5:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Ут 65
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
24 янв. 2020, 22:30 МСК
24.01.2020, 22:30 МСК
пятница
Составы
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
1'
1'
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
11
Ройс
Марко Ройс
29'
29'
80
28
Витсель
Аксель Витсель
90
23
Азар
Торган Азар
65
7
Санчо
Джейдон Санчо
48'
48'
89
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
18
Балерди
Леонардо Балерди
10
Гетце
Марио Гетце
14
Шульц
Нико Шульц
8
Дауд
Махмуд Дауд
32
Рейна
Джованни Рейна
9
Алькасер
Пако Алькасер
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
77', 87'
Кельн
мин
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
29
Тильманн
Ян Тильманн
46
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
74
23
Ут
Марк Ут
65'
65'
80
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
2
Шмитц
Бенно Шмитц
22
Мере
Хорхе Мере
7
Риссе
Марсель Риссе
30
Кайнц
Флориан Кайнц
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
27
Модест
Антони Модест
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
9
Теродде
Симон Теродде