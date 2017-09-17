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|Запасные
|
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
-
|
4
Суботич
Невен Суботич
-
|
23
Кагава
Синдзи Кагава
-
|
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
-
|
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
|
14
Исак
Александер Исак
-
|Запасные
|
18
Кесслер
Томас Кесслер
-
|
34
Рауш
Константин Рауш
-
|
5
Марох
Доминик Марох
-
|
4
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
|
8
Йойич
Милош Йойич
-
|
11
Цоллер
Симон Цоллер
-
|
19
Гирасси
Серу Гирасси
-
События
Матч окончен 5:0
ГОЛ! 5:0
69'
63'
Желтая карточка
ГОЛ! 4:0
60'
59'
Желтая карточка
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:0
59'
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
45'
39'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
2'
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