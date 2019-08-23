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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Кельн
Кельн
Дрекслер 29
1:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 70
Хакими 86
Алькасер 90
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
23 авг. 2019, 21:30 МСК
23.08.2019, 21:30 МСК
пятница
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Кельн
мин
27
Модест
Антони Модест
81
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
29'
29'
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
8
Верстате
Биргер Верстате
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
55
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
74
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
3
Собич
Лассе Собич
22
Мере
Хорхе Мере
35
Бадер
Маттиас Бадер
6
Хегер
Марко Хегер
30
Кайнц
Флориан Кайнц
13
Шауб
Луис Шауб
21
Косьелло
Венсан Косьелло
9
Теродде
Симон Теродде
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
14
Шульц
Нико Шульц
62
9
Алькасер
Пако Алькасер
90'
90'
90
23
Азар
Торган Азар
85
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
62
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
70'
70'
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
5
Хакими
Ашраф Хакими
86'
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
10
Гетце
Марио Гетце
6
Делэни
Томас Делэни
8
Дауд
Махмуд Дауд
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
19
Брандт
Юлиан Брандт