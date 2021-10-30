Боруссия - Кельн: 30 октября 2021 смотреть онлайн

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Боруссия - Кельн: 30 октября 2021 смотреть онлайн

Кельн
Кельн
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10 тур

Германия
30 окт. 2021, -:- МСК
30.10.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Кельн
2 : 2
Боруссия
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Кельн
2
Боруссия
2
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Кельн
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
Боруссия
1
Кельн
2
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:30
Боруссия
5
Кельн
1
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 21:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 21:30
Кельн
1
Боруссия
3
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 22:30
Кельн
2 : 3
Боруссия
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 22:30
Кельн
2
Боруссия
3
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 19:00
Боруссия
5 : 0
Кельн
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 19:00
Боруссия
5
Кельн
0
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:30
Боруссия
0
Кельн
0
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Боруссия
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
Кельн
1
Боруссия
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Боруссия
2 : 2
Кельн
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Боруссия
2
Кельн
2
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
Кельн
2 : 1
Боруссия
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
Кельн
2
Боруссия
1
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
Боруссия
0
Кельн
0
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Кельн
2 : 1
Боруссия
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Кельн
2
Боруссия
1
25.03.2012 25 марта 2012 вс 18:30
Кельн
1 : 6
Боруссия
25.03.2012 25 марта 2012 вс 18:30
Кельн
1
Боруссия
6
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 16:30
Боруссия
5 : 0
Кельн
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 16:30
Боруссия
5
Кельн
0
04.03.2011 04 марта 2011 пт 22:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
04.03.2011 04 марта 2011 пт 22:30
Боруссия
1
Кельн
0
15.10.2010 15 окт. 2010 пт 21:30
Кельн
1 : 2
Боруссия
15.10.2010 15 окт. 2010 пт 21:30
Кельн
1
Боруссия
2
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:30
Кельн
2 : 3
Боруссия
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:30
Кельн
2
Боруссия
3
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 16:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 16:30
Боруссия
1
Кельн
0
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:30
Боруссия
3 : 1
Кельн
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:30
Боруссия
3
Кельн
1
29.10.2008 29 окт. 2008 ср 22:00
Кельн
0 : 1
Боруссия
29.10.2008 29 окт. 2008 ср 22:00
Кельн
0
Боруссия
1

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