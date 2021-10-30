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Боруссия VS Кельн
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Боруссия - Кельн: 30 октября 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
Боруссия - Кельн: 30 октября 2021 смотреть онлайн
Кельн
Кельн
Бундеслига, 10 тур
Бундеслига,
10 тур
Германия
30 окт. 2021, -:- МСК
30.10.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
3
Каттербах
Ноа Каттербах
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
5
Чикош
Рафаэль Чикош
2
Шмитц
Бенно Шмитц
11
Кайнц
Флориан Кайнц
14
Хектор
Йонас Хектор
21
Озкан
Салих Озкан
18
Дуда
Ондрей Дуда
31
Вольф
Мариус Вольф
9
Андерссон
Себастьян Андерссон
Запасные
16
Цилер
Рон-Роберт Цилер
-
22
Мере
Хорхе Мере
-
23
Хорн
Яннес Хорн
-
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
-
6
Хегер
Марко Хегер
-
13
Майер
Макс Майер
-
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
-
29
Тильманн
Ян Тильманн
-
7
Арокодаре
Толу Арокодаре
-
Главный тренер
Маркус Гиздол
Прошлые матчи
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Кельн
2 : 2
Боруссия
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Кельн
2
Боруссия
2
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Кельн
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
Боруссия
1
Кельн
2
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5
Кельн
1
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
Кельн
1
Боруссия
3
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
22:30
Кельн
2 : 3
Боруссия
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
22:30
Кельн
2
Боруссия
3
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
19:00
Боруссия
5 : 0
Кельн
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
19:00
Боруссия
5
Кельн
0
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:30
Боруссия
0
Кельн
0
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Боруссия
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
Кельн
1
Боруссия
1
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
Боруссия
2 : 2
Кельн
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
Боруссия
2
Кельн
2
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
Кельн
2 : 1
Боруссия
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
Кельн
2
Боруссия
1
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:30
Боруссия
0
Кельн
0
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
Кельн
2 : 1
Боруссия
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
Кельн
2
Боруссия
1
25.03.2012
25 марта 2012
вс
18:30
Кельн
1 : 6
Боруссия
25.03.2012
25 марта 2012
вс
18:30
Кельн
1
Боруссия
6
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
16:30
Боруссия
5 : 0
Кельн
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
16:30
Боруссия
5
Кельн
0
04.03.2011
04 марта 2011
пт
22:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
04.03.2011
04 марта 2011
пт
22:30
Боруссия
1
Кельн
0
15.10.2010
15 окт. 2010
пт
21:30
Кельн
1 : 2
Боруссия
15.10.2010
15 окт. 2010
пт
21:30
Кельн
1
Боруссия
2
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:30
Кельн
2 : 3
Боруссия
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:30
Кельн
2
Боруссия
3
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
16:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
16:30
Боруссия
1
Кельн
0
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Кельн
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
Боруссия
3
Кельн
1
29.10.2008
29 окт. 2008
ср
22:00
Кельн
0 : 1
Боруссия
29.10.2008
29 окт. 2008
ср
22:00
Кельн
0
Боруссия
1
Новости
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
13 мая, 23:39
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию
#Себастьян Борнау
24 марта, 17:30
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро
вчера, 14:21
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля, 23:51
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
13 апреля, 11:24
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
13 апреля, 11:22
«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
12 апреля, 21:13