Матч завершен
Кельн
Кельн
Кордоба 22
Кордоба 45
Хектор 62
3:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Штеффен 66
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
18 янв. 2020, 17:30 МСК
18.01.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
29
Тильманн
Ян Тильманн
73
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
14
Хектор
Йонас Хектор
62'
62'
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
23
Ут
Марк Ут
78
15
Кордоба
Йхон Кордоба
22'
45'
22', 45'
88
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
2
Шмитц
Бенно Шмитц
22
Мере
Хорхе Мере
7
Риссе
Марсель Риссе
30
Кайнц
Флориан Кайнц
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
27
Модест
Антони Модест
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
9
Теродде
Симон Теродде
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
86
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
7
Брекало
Йосип Брекало
77
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
57
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
31
Кнохе
Робин Кнохе
2
Вилльям
Вилльям
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
8
Штеффен
Ренато Штеффен
66'
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
40
Виктор
Жоао Виктор