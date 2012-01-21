Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Полтер 78
1:0
Матч завершен
Кельн
Кельн
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
21 янв. 2012, 17:30 МСК
21.01.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
46
0
Полак
Ян Полак
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
79
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
74
0
Дежага
Ашкан Дежага
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Крис
Крис
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Ороско
Йохандри Ороско
0
Полтер
Себастьян Полтер
78'
0
Сио
Джованни Сио
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
63
0
Подольски
Лукас Подольски
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
85
0
Пеццони
Кевин Пеццони
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
85
0
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Яяло
Мато Яяло
0
Роши
Одисе Роши
0
Шнеллхардт
Фабиан Шнеллхардт
0
Ут
Марк Ут
0
Ишак
Микаэль Ишак