Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Арнольд 16
Вегхорст 60
2:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Теродде 90
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
17 авг. 2019, 16:30 МСК
17.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Свен Яблонски
Свен Яблонски
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
16'
16'
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
11
Клаус
Феликс Клаус
82
15
Руссийон
Джером Руссийон
74
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
60'
60'
88
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
2
Вилльям
Вилльям
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
19
Мбабу
Кевин Мбабу
17
Удуохай
Феликс Удуохай
10
Малли
Юнус Малли
13
Герхардт
Янник Герхардт
8
Штеффен
Ренато Штеффен
7
Брекало
Йосип Брекало
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Нмеча
Лукас Нмеча
Кельн
мин
27
Модест
Антони Модест
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
62
6
Хегер
Марко Хегер
56
30
Кайнц
Флориан Кайнц
70
1
Хорн
Тимо Хорн
90
8
Верстате
Биргер Верстате
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
22
Мере
Хорхе Мере
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
3
Собич
Лассе Собич
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
35
Бадер
Маттиас Бадер
7
Риссе
Марсель Риссе
21
Косьелло
Венсан Косьелло
28
Скири
Эйе Скири
9
Теродде
Симон Теродде
90'
39
Чурлинов
Дарко Чурлинов