Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Арнольд 16
Вегхорст 60
2:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Теродде 90
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
17 авг. 2019, 16:30 МСК
17.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Свен Яблонски
Свен Яблонски
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
16'
16'
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
11
Клаус
Феликс Клаус
82
15
Руссийон
Джером Руссийон
74
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
60'
60'
88
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
2
Вилльям
Вилльям
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
19
Мбабу
Кевин Мбабу
17
Удуохай
Феликс Удуохай
10
Малли
Юнус Малли
13
Герхардт
Янник Герхардт
8
Штеффен
Ренато Штеффен
7
Брекало
Йосип Брекало
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Нмеча
Лукас Нмеча
Кельн
мин
27
Модест
Антони Модест
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
62
6
Хегер
Марко Хегер
56
30
Кайнц
Флориан Кайнц
70
1
Хорн
Тимо Хорн
90
8
Верстате
Биргер Верстате
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
22
Мере
Хорхе Мере
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
3
Собич
Лассе Собич
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
35
Бадер
Маттиас Бадер
7
Риссе
Марсель Риссе
21
Косьелло
Венсан Косьелло
28
Скири
Эйе Скири
9
Теродде
Симон Теродде
90'
39
Чурлинов
Дарко Чурлинов