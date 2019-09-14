Матч завершен
Кельн
Кельн
0:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Плеа 14
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
14 сент. 2019, 16:30 МСК
14.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
8
Верстате
Биргер Верстате
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
27
Модест
Антони Модест
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
22
Мере
Хорхе Мере
35
Бадер
Маттиас Бадер
7
Риссе
Марсель Риссе
6
Хегер
Марко Хегер
30
Кайнц
Флориан Кайнц
21
Косьелло
Венсан Косьелло
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
9
Теродде
Симон Теродде
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
8
Закария
Денис Закария
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
14
Плеа
Алассан Плеа
14'
14'
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
5
Штробль
Тобиас Штробль
15
Байер
Луис Байер
7
Херрманн
Патрик Херрманн
16
Траоре
Ибрахима Траоре
22
Бенеш
Ласло Бенеш
11
Раффаэл
Раффаэл