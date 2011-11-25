Матч завершен
Кельн
Кельн
0:3
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ханке 20
Аранго 30
Ханке 47
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
25 нояб. 2011, 22:30 МСК
25.11.2011, 22:30 МСК
пятница
Составы
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
МакКенна
Кевин МакКенна
90
0
Ритер
Саша Ритер
85
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
55
0
Подольски
Лукас Подольски
90
0
Яяло
Мато Яяло
90
0
Матушик
Адам Матушик
54
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Макино
Томоаки Макино
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Роши
Одисе Роши
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Ут
Марк Ут
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
30'
30'
90
0
Ройс
Марко Ройс
85
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
20'
47'
20', 47'
87
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
0
Де Камарго
Игор Де Камарго