Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Аранго 19
Янчке 53
Ройс 55
3:0
Матч завершен
Кельн
Кельн
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
15 апр. 2012, 16:30 МСК
15.04.2012, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Данте
Данте
90
0
Аранго
Хуан Аранго
19'
19'
90
0
Ройс
Марко Ройс
55'
55'
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
65
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
44
0
Ханке
Майк Ханке
78
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Янчке
Тони Янчке
53'
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Ринг
Александер Ринг
0
Оцу
Юки Оцу
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Серену
Энрике Серену
68
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
58
0
Подольски
Лукас Подольски
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
77
0
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Пети
Пети
0
Яяло
Мато Яяло
0
Роши
Одисе Роши
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
0
Ишак
Микаэль Ишак