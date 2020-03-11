Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
2:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
11 марта 2020, 20:30 МСК
11.03.2020, 20:30 МСК
среда
Составы