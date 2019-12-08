Матч завершен
Унион
Берлин
Андерссон 33
Андерссон 50
2:0
Матч завершен
Кельн
Кельн
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
8 дек. 2019, 17:30 МСК
8.12.2019, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Унион
мин
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
9
Полтер
Себастьян Полтер
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
90
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
33'
50'
33', 50'
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
11
Уджа
Энтони Уджа
27
Бекер
Шеральдо Бекер
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
Кельн
мин
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
9
Теродде
Симон Теродде
90
3
Собич
Лассе Собич
90
6
Хегер
Марко Хегер
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
8
Верстате
Биргер Верстате
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
2
Шмитц
Бенно Шмитц
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
Запасные
22
Мере
Хорхе Мере
7
Риссе
Марсель Риссе
30
Кайнц
Флориан Кайнц
13
Шауб
Луис Шауб
28
Скири
Эйе Скири
27
Модест
Антони Модест