Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Хинтереггер 6
Пасьенса 30
2:4
Матч завершен
Кельн
Кельн
Хектор 44
Борнаув 72
Дрекслер 81
Якобс 90
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
18 дек. 2019, 22:30 МСК
18.12.2019, 22:30 МСК
среда
Составы
Айнтрахт
мин
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
9
Дост
Бас Дост
90
29
Видвальд
Феликс Видвальд
90
17
Роде
Себастьян Роде
33
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
6'
6'
90
28
Кор
Доминик Кор
84
10
Костич
Филип Костич
90
18
Туре
Алмами Туре
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
30'
30'
62
15
Камада
Даичи Камада
90
Запасные
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
24
Да Коста
Данни Да Коста
25
Дурм
Эрик Дурм
3
Фалет
Симон Фалет
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
5
Фернандес
Желсон Фернандес
11
Гачинович
Мият Гачинович
8
Соу
Джибриль Соу
33
Силва
Андре Силва
Кельн
мин
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
81'
81'
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
2
Шмитц
Бенно Шмитц
90
14
Хектор
Йонас Хектор
44'
44'
90
28
Скири
Эйе Скири
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
72'
72'
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90'
90'
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
29
Тильманн
Ян Тильманн
62
Запасные
22
Мере
Хорхе Мере
6
Хегер
Марко Хегер
30
Кайнц
Флориан Кайнц
8
Верстате
Биргер Верстате
13
Шауб
Луис Шауб
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
27
Модест
Антони Модест
9
Теродде
Симон Теродде