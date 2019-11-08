Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кельн
Кельн
Кордоба 34
1:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Адамян 48
Локадия 90
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
8 нояб. 2019, 22:30 МСК
8.11.2019, 22:30 МСК
пятница
Составы
Кельн
мин
9
Теродде
Симон Теродде
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
34'
34'
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
22
Мере
Хорхе Мере
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
2
Шмитц
Бенно Шмитц
7
Риссе
Марсель Риссе
6
Хегер
Марко Хегер
8
Верстате
Биргер Верстате
21
Косьелло
Венсан Косьелло
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
27
Модест
Антони Модест
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
7
Рупп
Лукас Рупп
90
37
Локадия
Юрген Локадия
90'
90'
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
38
Пош
Стефан Пош
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
25
Акпогума
Кевин Акпогума
18
Самассеку
Диадай Самассеку
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
23
Адамян
Саркис Адамян
48'