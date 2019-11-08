Матч завершен
Кельн
Кельн
Кордоба 34
1:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Адамян 48
Локадия 90
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
8 нояб. 2019, 22:30 МСК
8.11.2019, 22:30 МСК
пятница
Составы
Кельн
мин
9
Теродде
Симон Теродде
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
34'
34'
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
22
Мере
Хорхе Мере
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
2
Шмитц
Бенно Шмитц
7
Риссе
Марсель Риссе
6
Хегер
Марко Хегер
8
Верстате
Биргер Верстате
21
Косьелло
Венсан Косьелло
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
27
Модест
Антони Модест
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
7
Рупп
Лукас Рупп
90
37
Локадия
Юрген Локадия
90'
90'
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
38
Пош
Стефан Пош
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
25
Акпогума
Кевин Акпогума
18
Самассеку
Диадай Самассеку
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
23
Адамян
Саркис Адамян
48'