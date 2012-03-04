Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Комппер 33
1:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Подольски 81
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
4 марта 2012, 19:30 МСК
4.03.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
33'
33'
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Лакич
Срджан Лакич
59
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
72
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Ворса
Исаак Ворса
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Кайзер
Доминик Кайзер
0
Визер
Сандро Визер
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Шипплок
Свен Шипплок
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
86
0
Подольски
Лукас Подольски
81'
81'
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
68
0
Яяло
Мато Яяло
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Роши
Одисе Роши
46
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Андрезиньо
Андрезиньо
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Кеблер
Лукас Кеблер
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
0
Ишак
Микаэль Ишак