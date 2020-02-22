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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Герта
Берлин
0:5
Матч завершен
Кельн
Кельн
Кордоба 4
Кордоба 22
Кайнц 37
Кайнц 62
Ут 69
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
22 февр. 2020, 17:30 МСК
22.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
23
Майер
Арне Майер
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
26
Кунья
Матеус Кунья
90
7
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
25
Торунарига
Джордан Торунарига
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
6
Дарида
Владимир Дарида
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
14
Кепке
Паскаль Кепке
Кельн
мин
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
2
Шмитц
Бенно Шмитц
90
37
Ляйстнер
Тони Ляйстнер
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
30
Кайнц
Флориан Кайнц
62'
37'
62', 37'
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
90
23
Ут
Марк Ут
69'
69'
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
4'
22'
4', 22'
90
Запасные
14
Хектор
Йонас Хектор
22
Мере
Хорхе Мере
7
Риссе
Марсель Риссе
6
Хегер
Марко Хегер
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
9
Теродде
Симон Теродде
29
Тильманн
Ян Тильманн