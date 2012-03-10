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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Кельн
Кельн
Клеменс 36
1:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
10 марта 2012, 17:30 МСК
10.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
82
0
Подольски
Лукас Подольски
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
58
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
36'
36'
90
0
Новакович
Миливойе Новакович
68
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Андрезиньо
Андрезиньо
0
Яяло
Мато Яяло
0
Роши
Одисе Роши
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
0
Ишак
Микаэль Ишак
Герта
мин
0
Пердедай
Фанол Пердедай
90
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
80
0
Рукавица
Никита Рукавица
90
0
Торун
Тунай Торун
46
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
46
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Миятович
Андре Миятович
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Рамос
Адриан Рамос